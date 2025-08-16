Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили свыше 275 украинских боевиков за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Ранеными и убитыми противник потерял свыше 275 военнослужащих. Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожена боевая бронированная машина, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Archer, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав" и пять складов боеприпасов и материальных средств", - сказал Астафьев.

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Северска, Нелеповки, Константиновки и Клебан-Быка.