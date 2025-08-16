Бойцы ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Центр" составили до 420 военных и 3 артиллерийских орудия за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, восемь пикапов и три орудия полевой артиллерии", - сказал Савчук.

По его данным, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной и десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых бригад, бригады морской пехоты ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии Украины в районах Димитрова, Родинского, Новоалександровки, Шевченко, Красноармейска (украинское название - Покровск) и Удачного.