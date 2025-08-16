Также были уничтожены две боевые бронированные машины HMMWV, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили около 105 солдат ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"Уничтожены до 105 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777, 10 станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств", - сказал Кодрян.

Также военные "Днепра" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ, трех бригад территориальной обороны и бригады Национальной гвардии в районах Новоселовки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска и Садового.