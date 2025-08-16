Расчет 152-миллиметровой артиллерийской установки Д-20 произвел два выстрелы и поразил цель по полученным от воздушной разведки координатам

ГЕНИЧЕСК, 16 августа. /ТАСС/. Артиллеристы 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" совали ротацию личного состава ВСУ и подвоз боеприпасов на правобережье Херсонской области, передает корреспондент ТАСС.

"Нам пришла команда - к бою. Мы быстро среагировали. Гаубицей Д-20 были произведены два выстрела. Первый пристрелочный, второй попал точно в цель", - сказал ТАСС номер расчета с позывным Круглый.

Военнослужащий добавил, что его расчет ранее уничтожил пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) иностранного производства и скопление пехоты ВСУ.

"Была поражена РСЗО не нашего происхождения. С трех выстрелов она была уничтожена, как и личный состав тоже был уничтожен. Эвакуация подъехала, но забирать было уже некого. Победа будет за нами, врага победим, сильнее страны чем Россия - нет", - подчеркнул артиллерист.