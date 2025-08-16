Тульские десантники за неделю сбили около 20 БПЛА ВСУ в Сумской области

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения беспилотников типа "Баба-яга"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников Тульского соединения Воздушно-десантных войск за неделю уничтожили порядка 20 беспилотников противника в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны РФ публикует кадры объективного контроля уничтожения беспилотных летательных аппаратов ВСУ типа "Баба-яга" на малых высотах десантниками Тульского соединения ВДВ в нескольких километрах от наших передовых позиций в Сумской области. Менее чем за неделю разведчики Тульского соединения ВДВ уничтожили около двух десятков БПЛА ВСУ различного назначения", - говорится в сообщении.