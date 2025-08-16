Бойцы РФ также уничтожили боевую бронированную машину Senator, боевую бронированную машину Snatch, 12 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab и самоходную артиллерийскую установку Archer

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Потери формирований ВСУ от действий Западной группировки войск за сутки составили до 235 человек личного состава, бронетехника и орудия иностранного производства. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"За сутки потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, боевая бронированная машина Senator канадского производства, боевая бронированная машин Snatch производства Великобритании, 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства", - говорится в сообщении.

Там добавили, что также были вскрыты и уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов противника.