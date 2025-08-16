ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 315 военнослужащих

В частности, подразделения группировки войск "Центр" уничтожили 400 солдат противника

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 315 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили свыше 170 военнослужащих, "Запад" - до 230 военнослужащих, "Южная" - свыше 220, "Центр" - более 400, "Восток" - более 215, "Днепр" - свыше 80 военнослужащих.

Группировки "Север", "Запад", "Южная"

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Новая Сечь, Садки, Степное, Храповщина и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Амбарное, Волчанск, Ильича, Казачья Лопань и Старица Харьковской области. ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения Западной группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Купянск, Осиново, Песчаное, Петропавловка Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Среднее ДНР. Потери ВСУ составили бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании, боевая бронированная машина "Новатор", 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белая Гора, Бересток, Иванополье, Константиновка, Майское, Новодмитровка, Северск, Серебрянка и Степановка ДНР. Противник потерял бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля MaxxPro производства США, пикап, пять орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Квертус", а также склад боеприпасов.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и формированиям "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Андреевка, Димитров, Красноармейск, Муравка, Новоалександровка, Родинское и Удачное ДНР. Потери ВСУ составили четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США и два бронеавтомобиля Kirpi турецкого производства, пять пикапов, а также три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Диброва, Ивановка, Левадное, Новониколаевка, Орестополь Днепропетровской области, Новодаровка Запорожской области и Камышеваха ДНР. Противник потерял боевую бронированную машину, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Берислав, Днепровское, Никольское, Садовое, Червоный Маяк Херсонской области и Степовое Запорожской области. Уничтожены бронеавтомобиль HMMWV производства США, десять автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.