Российские средства ПВО сбили за сутки пять управляемых авиабомб

Кроме того, российские войска уничтожили 169 дронов ВСУ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 5 управляемых авиабомб и 169 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в министерстве.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 77 659 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 598 танков и других боевых бронированных машин, 1 586 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 581 орудие полевой артиллерии и минометов, 39 749 единиц специальной военной автомобильной техники.