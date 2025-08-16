В российских силовых структурах уточнили, что сведения об этом предоставляют пленные и родные украинских солдат

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Фиктивные медицинские комиссии являются одним из факторов низкой выживаемости личного состава ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Одним из факторов низкой выживаемости личного состава ВСУ является фиктивное прохождение военно-врачебных комиссий. Такие сведения предоставляют пленные и родные солдат ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Он привел в пример, что очередной случай произошел в Харьковской области - 11 августа в результате инфаркта умер 46-летний мобилизованный военнослужащий. "Как он проходил врачебную комиссию - остается догадываться", - отметил собеседник.