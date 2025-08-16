В российских силовых структурах ранее отметили, что командир 156-й бригады прикомандировывает к другим подразделениям своих подчиненных

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ игнорировали потери смежной 156-й отдельной механизированной бригады, которая шла в первых рядах на штурмы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Выяснилось, что в ходе штурмов боевики 95-й ОДШБр игнорировали потери смежных подразделений 156-й ОМБр, шедших в первых рядах на штурм, и никак не пытались оказывать им помощь", - сказал собеседник агентства. При этом, добавил он, все почести, госнаграды и медали доставались именно 95-й бригаде.

Такая ситуация, добавил собеседник агентства, ожидаемо вызвала гнев со стороны родственников военнослужащих. "Кроме того, волна негодования затронула и командиров 95-й ОДШБр, куда прикомандировывались мобилизованные 156-й", - отметил собеседник.