Медали и ведомственные знаки отличия военнослужащим вручил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Добровольцы отряда "Барс-9" группировки войск "Запад", отличившиеся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, награждены медалями и ведомственными знаками отличия.

Об этом сообщили в Минобороны, показав соответствующие кадры.

"Добровольцам отряда "Барс-9" в составе группировки войск "Запад" за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач были вручены очередные государственные и ведомственные награды в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что медали "За отвагу", "За спасение погибавших", а также ведомственные знаки отличия "Воин-доброволец" военнослужащим вручил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов, поблагодарив добровольцев за эффективную боевую работу в зоне СВО, пожелал им здоровья и успешного выполнения поставленных задач на благо Отечества.

Заместитель командира по вооружению с позывным Дизель рассказал, за что получил награду, однако, по его словам, он не ожидал поощрения. "Эта награда была получена во время наступательных действий. Руководил эвакуацией личного состава, и попали в небольшую засаду. Пришлось отразить наступление противника. Минимальные потери были. Безвозвратных потерь не было, легкие раненые. Вывел людей, ну и все, собственно. И не думал, что это как-то поощрится. Этот случай был такой моментальный. Был удивлен, когда пришла госнаграда", - признался он.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что уверенное выполнение боевых задач добровольцами отрядов "Барс" и грамотно организованное их командирами во взаимодействии с соединениями и воинскими частями группировок войск ВС РФ противодействие подразделениям ВСУ позволяет развивать успех в наступательных действиях российских войск на всех направлениях СВО.