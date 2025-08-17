Бойцы показали мины и взрывные устройства, а также рассказали о принципах их действия, методах обнаружения и обезвреживания

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Военные саперы Международного противоминного центра в составе группировки войск "Север" провели открытый урок в детском лагере "Армата" в Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

"Эксперты Международного противоминного центра, обладающие солидным боевым опытом и глубокими знаниями в области взрывотехники, провели обучающую лекцию для учащихся общеобразовательных учреждений, посвященную современным аспектам деятельности саперных подразделений в условиях ведения боевых действий", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что учащимся показали различные типы мин и взрывных устройств, рассказали о принципах их действия, методах обнаружения и обезвреживания подобных устройств, а также на тактических приемах, применяемых противником для минирования территорий. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности и протоколам действий в случае обнаружения минно-взрывных устройств.

Сами воспитанники детского лагеря, которые с большим интересом отнеслись к уроку, отметили важность проведения подобных просветительских мероприятий. "Это необходимо самим нам, нашим родным, близким. Это безопасность, поскольку мы живем в приграничном регионе. <…> Мы должны знать меры предосторожности, как аккуратно подойти к этим предметам, заявить старшим и просто быть в безопасности. <…> Основной посыл - быть в безопасности, держать в безопасности своих родных, близких, предупреждать их о мерах предосторожности и просто всегда быть начеку", - сказал один из воспитанников.