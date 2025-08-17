Летчики запускали ракеты парами с малых высот, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны России.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что ракеты запускались парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.