По словам командира группы тяжелых дронов, противник уже не может так же активно, как раньше, применять гексакоптеры для доставки боеприпасов и для атак

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Оператор FPV-дронов, работающий на артемовском направлении, перехватил в воздухе около 30 украинских гексакоптеров. Об этом ТАСС рассказал военнослужащий 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск, командир группы тяжелых дронов с позывным Ильяс.

"В нашем полку есть очень сильный авиатор - оператор FPV-дронов - он сбил до 30 единиц [гексакоптеров]", - сказал он.

Ильяс добавил, что и действующие с земли посты воздушного наблюдения на артемовском направлении успешно справляются с гексакоптерами "Вампир". "Если раньше это могла быть стрельба наугад, то сейчас ведется прицельный огонь. Их [гексакоптеры] никто не боится", - сказал он.

Военнослужащий отметил, что ВСУ уже не могут столь же активно, как раньше, применять гексакоптеры для доставки боеприпасов и для атак российских позиций. "Первое время, смотрю на видео, а там как на трассе: один "Вампир" пролетел, второй. Друг за другом. У них было так: позвонил, словно в магазин, сказал: "нам нужно три килограмма колбасы и два килограмма сыра". Гексакоптер подлетел на их позиции, сбросил все, что нужно. Сейчас они уже так делать не могут", - заключил он.