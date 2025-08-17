На острове Шумшу уничтожили более 6 тыс. взрывоопасных предметов

Также ликвидировали ручные гранаты, артиллерийские и танковые снаряды

ШУМШУ /Сахалинская область/, 17 августа. /ТАСС/. Более 6 тыс. предметов, которые содержали взрывчатое вещество, были уничтожены при разминировании острова Шумшу. Об этом сообщил командир отряда разминирования Восточного военного округа майор Константин Обухов.

"За время работы моим отрядом было обнаружено свыше шести тысяч взрывоопасных предметов за три месяца, начиная с 21 мая. Из шести тысяч четыре тысячи - это патроны к стрелковому оружию", - сказал он.

Помимо патронов к стрелковому оружию, также были уничтожены ручные гранаты, артиллерийские и танковые снаряды. По словам Обухова, было проверено 44 га при общей площади острова более 3,8 тыс. га.

"Найденные взрывоопасные предметы мы вывозим, если есть возможность их вывезти. Если нет, тогда взрываем на месте и утилизируем взрывным способом на специально оборудованной площадке", - пояснил он.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и властям Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. Взятие острова Шумшу - первое и решающее событие в ходе всей Курильской операции, начавшееся 17 августа 1945 года. Япония согласилась принять условия капитуляции во Второй мировой войне еще 15 августа, но приказ об этом до японских частей доведен не был, поэтому они продолжали оказывать сопротивление. 15 августа советское командование решило высадить десант на остров Шумшу. Операция заняла пять дней и 23 августа завершилась успехом для СССР.