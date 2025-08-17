В частности, над Донецком и Макеевкой ликвидировали 469 беспилотников

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за неделю предотвратила 802 террористические атаки со стороны Украины, сообщили в управлении ФСБ России по ДНР.

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 802 террористические атаки со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидировано 469 беспилотников, над Горловкой - 333", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ продолжают применять тактику массированных ночных налетов на города. Так, в ночь на 15 августа украинские военные запустили более 20 ударных беспилотников самолетного типа по школам, детским садам, объектам энерго- и теплоснабжения. При этом большая часть перехвачена системой РЭБ, но один украинский БПЛА "Лютый" достиг цели и атаковал школу.

"Купол Донбасса" успешно отражает налеты ВСУ FPV-дронами, вооруженными самодельными взрывными устройствами на Горловку, заявили в ФСБ. Кроме того, в Донецке и Макеевке силовики зафиксировали повышенную активность разведывательных беспилотников самолетного типа, "а также "фальшдронов", предназначенных для вскрытия систем ПВО, охраняющих мирные города", - подчеркнули в ведомстве.

Все взрывоопасные предметы и части подавленных РЭБ беспилотников на местах их падения изъяты и уничтожены взрывотехниками регионального управления ФСБ России.