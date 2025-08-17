Командир "Пятнашки" Авидзба: войска ВСУ чувствуют себя ужасно

Российская армия набирает все больше опыта, отметил командир интернациональной бригады

БЕРДЯНСК, 17 августа. /ТАСС/. Войска Вооруженных сил Украины на текущий момент чувствуют себя ужасно, поскольку армия России получила опыт, который успешно применяет. Такое мнение ТАСС высказал командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба на форуме "Юг молодой", прошедшем в Бердянске Запорожской области.

"Их войска (ВСУ - прим. ТАСС) себя чувствуют плохо и даже местами ужасно, потому что наша (российская - прим. ТАСС) армия набирает все больше и больше опыта. Это не 2022 год, когда наша армия хорошо действовала тактически, но не выучила противника", - сказал он.

Как подчеркнул командир "Пятнашки", еще одним преимуществом российской армии над ВСУ стало преобладание добровольцев. В Вооруженных силах Украины же большая часть - солдаты, не успевшие сбежать от сотрудников территориальных центров комплектования.

"Мы для себя понимаем, что это (российские бойцы - прим. ТАСС) будущее наше население, и мы стараемся их максимально сохранить. Даже посмотрите, сколько "котлов" было, при этом не было ни одного полного "кольца". Всегда оставляли открытую "форточку". Кто хотел, тот уходил. Кто не хотел, тому с нами не по пути. Поэтому в гуманности нашей армии, нашего верховного главнокомандующего сомневаться никто не может", - сказал Авидзба.

Он добавил, что бойцы российской армии всегда защищали мирное население, а не воевали против него.

Портреты бойцов СВО

В ходе форума Авидзбе вручили портрет, нарисованный девочкой из города Волжский. Он был нарисован в рамках проекта, во время которого школьники изображают по фотографиям российских бойцов из зоны специальной военной операции.

"В проекте участвуют дети, школьники из самых разных уголков нашей страны. Они по фотографиям, которые мы им через интернет передаем, пишут портреты наших бойцов, с которыми они знакомятся вот так заочно. И благодаря этому они и узнают про бойцов, про их подвиги, про их истории. А эти рисунки мы потом передаем бойцам на передовую и каждый раз это непередаваемые эмоции. Вот сейчас так получилось, что рисунок девочки из города Волжский, это небольшой город в Волгоградской области, мы передали ее герою - Ахре Авидзбе. Она его написала, не будучи с ним знакомой, и он растроган был, получив рисунок в дар. Будем продолжать", - рассказал ТАСС журналист и общественный деятель Александр Малькевич, передавший портрет.

Ахра Авидзба - командир интернациональной бригады "Пятнашка", воюющей на Донбассе. Активный участник боевых действий на Саур-Могиле, в Иловайске, Марьинке, Дебальцево и в Донецком аэропорту. Герой Донецкой Народной Республики.