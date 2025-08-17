Пушилин: российская армия активно продвигается на всех направлениях в ДНР

В частности, на константиновском направлении после освобождения Щербиновки развернулись серьезные боестолкновения в районе Клебан-Быкского водохранилища, указал глава региона

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Подразделения российской армии демонстрируют успехи и активно продвигаются на всех направлениях в ДНР. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Краснолиманское направление. Здесь мы видим, что поступает информация об улучшающихся позициях в Шандриголово и в Среднем. И в целом еще есть ряд таких более локальных участков, где также наши подразделения улучшили свои позиции", - сказал Пушилин на видео в своем Telegram-канале.

В районе Часова Яра российские бойцы также улучшили позиции, отметил он. На константиновском направлении после освобождения Щербиновки, по словам главы ДНР, серьезные боестолкновения развернулись в районе Клебан-Быкского водохранилища. На великоновоселовском направлении армия РФ "демонстрирует тот темп, который был заложен какое-то время назад по освобождению в этом направлении, и с переходом, в том числе, на Днепропетровскую область", - добавил Пушилин.

"Видим планомерное продвижение и планомерное освобождение территории Донецкой Народной Республики подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации", - подчеркнул глава ДНР.

Ранее он заявил, что прорыв российской армии на добропольском направлении в ДНР способствовал ухудшению позиций противника, нарушению логистики и разрушению фланга ВСУ.