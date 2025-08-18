Были выявлены площадки запуска, по которым были выполнены точные сбросы боеприпасов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Восточной группировки тараном уничтожили несколько тяжелых гексакоптеров ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении в районе села Камышеваха операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" устроили охоту за тяжелыми гексакоптерами. Аппараты, использовавшиеся ВСУ для сбросов боеприпасов, были уничтожены путем тарана в воздухе", - говорится в сообщении.

© Минобороны России

В министерстве добавили, что также были выявлены площадки запуска гексакоптеров, по которым были выполнены точные сбросы боеприпасов. "В результате атаки поражено несколько антенн комплекса Starlink, через которые осуществлялось управление беспилотниками", - отметили в ведомстве.

Артиллеристы Восточной группировки также уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ на запорожском направлении. "На запорожском направлении артиллерийские расчеты 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" уничтожили выявленные пункты управления беспилотной авиацией противника. Огневое поражение нанесли расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С", - пояснили в Минобороны.