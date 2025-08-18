Противник также лишился более 60 орудий полевой артиллерии и почти 70 складов боеприпасов и материальных средств, добавил эксперт

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины, включая иностранных наемников, за неделю на рубежах Луганской Народной Республики составили 4,5 тыс. человек. Наибольший ущерб противнику нанесли бойцы Южной группировки войск, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 4 530 украинских боевиков и наемников - на 550 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности Южной группировки войск, действующей в том числе на юго-западных рубежах ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

За этот период, как добавил Марочко, Киев также потерял 7 танков, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, 63 орудия полевой артиллерии, 45 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 68 складов боеприпасов и материальных средств, а также почти 240 различных боевых машин.