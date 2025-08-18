Из них восемь аппаратов уничтожили в Тамбовской области

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над регионами России за ночь.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 17 августа до 06:00 мск 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 8 - над территорией Тамбовской области, 5 - над акваторией Азовского моря, 2 - над акваторией Черного моря, 2 - над территорией Белгородской области, 2 - над территорией Ростовской области, 1 - над территорией Курской области, 1 - над территорией Воронежской области, 1 - над территорией Краснодарского края и 1 - над территорией Республики Крым", - сообщили в российском военном ведомстве.