ВС РФ взяли под контроль стратегические направления на купянском участке фронта

Российские войска метр за метром пробивают линию обороны противника в направлении города Купянск, рассказал глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские бойцы взяли под контроль стратегические направления снабжения и ротации Вооруженных сил Украины под Купянском Харьковской области, проламывая оборону украинской армии. Об этом ТАСС сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

"Последние недели наши ребята на фронте буквально метр за метром пробивают линию обороны противника в направлении города Купянск. ВСУ имеют достаточно серьезное укрепление там, что, в частности, обусловлено и особенностями ландшафта местности в этом районе. Эти укрепления враг готовил три года. О быстрой победе говорить, конечно, не приходится, но мы видим серьезное продвижение нашей армии. Наши бойцы уже контролируют стратегические направления, по которым враг получает снабжение и по которым ротируются их подразделения", - сказал Ганчев.