Взять город в лобовой атаке невозможно из-за серьезных укреплений ВСУ, рассказал глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Подразделения ВС РФ берут в окружение Купянск в Харьковской области, чтобы освободить город. Взять его в лобовой атаке из-за серьезных укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможно.

Об этом ТАСС сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

"Противник по-прежнему занимает господствующую высоту, поэтому освобождение, что называется, в лоб, просто невозможно. Для нас стратегически правильно взять город в окружение, что и происходит сейчас в режиме реального времени", - сказал Ганчев.