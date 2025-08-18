В курском приграничье саперы находят у жилых домов мины и гранаты ВСУ

Российские бойцы также обнаружили детскую игрушку с гранатой, сообщил военнослужащий с позывным Мельник

КУРСК, 19 августа. /ТАСС/. Саперы при разминировании приграничных районов Курской области находят мины и гранаты, спрятанные в игрушки, а также самодельные взрывные устройства, оставленные ВСУ, прямо у жилых домов. Об этом рассказал ТАСС командир саперного взвода "Барс-Курск" с позывным Мельник.

"За день проверено несколько домовладений в приграничье. Обнаружены взрыватель МВЧ-62 для мины ТМ, пороха для гранатомета, самодельное взрывное устройство, детская игрушка с гранатой F-1, а также БК (боекомплект - прим. ТАСС)", - сказал он.

По словам Мельника, саперы также обнаружили противопехотную осколочную мину направленного поражения МОН-50 с растяжкой. "Саперы доложили о мине, сейчас ее будут разминировать и уничтожать", - добавил Мельник.