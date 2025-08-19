Боец Мельник: ВСУ минировали курское приграничье "гирляндами" из гранат

Взрывчатка составлена из сплетения гранат, где срезаешь одно устройство и взрываются остальные, рассказал командир саперного взвода "Барс-Курск"

КУРСК, 19 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины минировали территорию приграничных районов Курской области с помощью "гирлянд", состоящих из нескольких гранат. Об этом рассказал ТАСС командир саперного взвода "Барс-Курск" с позывным Мельник.

"В приграничье была гирлянда из шести гранат F-1, которая была интересно сплетена. Принцип ее работы - срезаешь одно устройство, после чего взрываются все остальные", - сказал он.

Сапер отметил, что ВСУ минируют в курском приграничье все предметы, которые можно поднять. Например, телефоны, радиостанции, аптечки, детские мягкие игрушки.