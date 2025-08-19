Боец был ранен при эвакуации тяжелораненого товарища, сообщил командир Багдад

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мобилизованный санинструктор с позывным Пилюля получил ранение в ходе эвакуации тяжелораненого бойца с передовой и после длительного лечения вернулся к выполнению задач в зоне СВО. Медик награжден медалью "За отвагу". Об этом ТАСС сообщил командир первой добровольческой штурмовой бригады "Волки" Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным Багдад.

"Хочу рассказать вам о наших ангелах-хранителях, о санинструкторах. Рядом со мной стоит санинструктор Пилюля. Он - мобилизованный военнослужащий. В апреле 2023 года он был прикомандирован к нашей бригаде и выполнял задачи на линии боестолкновения в должности санинструктора, до передних линий ВСУ было 420 м. Товарищ Пилюля награжден госнаградой - медалью "За отвагу" и медалью ДНР "За храбрость" 4 степени. В июне 2024 года Пилюля при эвакуации тяжелораненого бойца получил ранение. Долго лечился, восстановился, вернулся в бригаду и готов продолжать путь войны", - рассказал он.

По словам медика, во время эвакуации раненого бойца транспортное средство атаковал украинский FPV-дрон. "Получил ранение средней тяжести, в основном осколочное. Лечился в Москве, ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Лечение прошло очень хорошо. Врачам большое спасибо, достали осколки. Долго проходил реабилитацию, в течение полугода восстанавливал мелкую моторику кисти. Вернулся к ребятам, помогаю им. Скоро убываю на ЛБС, где продолжу работу. Всем привет, победа будет за нами", - отметил Пилюля.