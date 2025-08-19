В учебных центрах и на полигонах региона развернули несколько десятков точек для подготовки пилотов FPV и разведывательных дронов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов 11-го армейского корпуса Ленинградского военного округа поразили блиндаж условного противника в ходе занятий по боевой подготовке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Калининградской области на общевойсковом полигоне операторы FPV-дронов 11-го армейского корпуса Ленинградского военного округа поразили блиндаж условного противника в рамках полевого сбора. Для приближения условий обучения к боевым, разведывательным подразделением был оборудован специальный блиндаж со скрытой точкой пуска БПЛА. Перед началом работы военнослужащие дистанционно снимают маскировочную сеть с взлетной площадки. Данная техника позволяет бойцу не выходить из укрытия и не демаскировать своей позиции, тем самым оставаться незамеченным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первыми оказались в воздухе БПЛА разведывательного типа, благодаря чему военнослужащие провели разведку местности. Дополнительные ретрансляторы сигнала обеспечили беспрерывное управление и четкое изображение на пульте оператора-разведчика. Он обнаружил скрытую позицию условного противника. После чего в работу вступил оператор FPV-дрона. Успешное выполнение боевой задачи показало результативность данного способа совместной работы.

"В данный момент в учебных центрах и на полигонах в Калининградской области развернуто несколько десятков учебных точек для подготовки операторов FPV и разведывательных дронов, также комплексно ведется подготовка инженеров-сапёров. Инструкторы передают военнослужащим опыт, полученный в ходе специальной военной операции, и внедряют новые тактические приёмы, предназначенные для применения в зоне боевых действий", - отметили в военном ведомстве, добавив, что после прохождения курса подготовки операторы будут распределены по подразделениям и отправлены на направления в зоне проведения СВО.