Боец Мельник: в курском приграничье часто нужно разминировать одни и те же места

В оккупированных населенных пунктах ВСУ минировали двери, шкафы и ящики, рассказал военнослужащий

КУРСК, 19 августа. /ТАСС/. Саперам чаще всего приходится по несколько раз разминировать одну и ту же территорию приграничных районов Курской области. Об этом рассказал ТАСС командир саперного взвода "Барс-Курск" с позывным Мельник.

"ВСУ занимаются дистанционным минированием с помощью "Бабы-яги", на которых несут американские магнитные мины, кассеты. Они не сидят на месте, продолжают минировать. <…> Если мы говорим про приграничье, то мы можем утром разминировать, а за ночь ВСУ опять разбросают. Приходится делать по-новому", - сказал он.

По словам сапера, в населенных пунктах, которые были оккупированы, украинские солдаты минировали двери, шкафы, ящики. "Оставляли такие "сюрпризы" как для наших военных, так и для мирных жителей. ВСУ ставили самодельные фугасы с поражающими элементами. Если не было осколком, то ставили пули", - добавил Мельник.