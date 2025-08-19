Танкисты группировки "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Огонь корректировался с воздуха, позволяя минимизировать расход боеприпасов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Танкисты Центральной группировки ВС РФ на Т-80БВМ уничтожили на красноармейском направлении опорный пункт ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж танка Т-80БВМ горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил укрепленные позиции противника на красноармейском направлении зоны СВО. Очередной опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе, был уничтожен огнем с закрытой позиции", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что получив точные координаты цели от операторов разведывательных БПЛА, танкисты навели боевую машину на цель и выполнили серию точных выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами. Каждый выстрел корректировался с воздуха, что позволило минимизировать расход боеприпасов при максимальной эффективности поражения.-