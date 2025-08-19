В учениях примут участие более 10 боевых кораблей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Экипажи кораблей Каспийской флотилии приступили к двустороннему зачетно-тактическому учению (ЗТУ) по взаимодействию корабельных тактических групп в Каспийском море. Об этом сообщила пресс-служба флотилии.

"На Каспийской флотилии стартовало двустороннее зачетно-тактическое учение (ЗТУ) разнородных тактических групп с отработкой задач по предназначению в морских полигонах боевой подготовки Каспийского моря. В ходе учения экипажи ракетных, малых ракетных и малых артиллерийских кораблей будут отрабатывать приемы и способы выполнения поставленных задач с учебным применением вооружения как одиночно, так и в составе корабельных ударных групп", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что корабельная тральная группа в рамках учений будет выполнять задачи по тралению морских мин и проделыванию прохода в условном минном поле.

В ЗТУ примут участие более 10 боевых кораблей, в том числе ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Туча", "Амур" "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Астрахань" и "Махачкала", а также базовые тральщики.

Кроме того, за время учений моряки флотилии отработают противоминные действия, противовоздушную оборону с выполнением учебно-боевых стрельб, эпизоды борьбы за живучесть и ведения противодиверсионной обороны на незащищенном рейде, а также выполнят артиллерийские стрельбы по береговым целям.

"На первом этапе ЗТУ экипажи кораблей выполнили экстренное приготовление к бою и походу и вышли из пункта базирования в районы рассредоточения", - добавили в пресс-службе.