Были уничтожены также 34 тяжелых боевых квадрокоптера R-18

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны Западной группировки ВС РФ за прошедшие сутки сбили 30 дронов самолетного типа и 34 тяжелых боевых квадрокоптера R-18.

Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.

"Подразделениями противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 34 тяжелых боевых квадрокоптера R-18. Кроме того, вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления беспилотной авиацией 7 станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы NTPQ-50 и 3 склада боеприпасов", - сказал он.