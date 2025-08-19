Кроме того, в ходе разведки территории противника в районе Серебрянки операторы БПЛА 2-й гвардейской артиллерийской бригады обнаружили замаскированную огневую позицию вражеского миномета

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Бойцы Южной группировки войск уничтожили полевой склад горюче-смазочных материалов у Северска сбросом с ударного БПЛА. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"В зоне ответственности 123-й бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск в районе Северска обнаружен полевой склад горюче-смазочных материалов. Точным сбросом с ударного БПЛА цель поражена первым же ударом. Благодаря этому противник на участке лишился возможности заправки военной техники и топлива, для поддержания работы генераторов, что позволило снизить до минимума активность вражеских БПЛА на данном участке местности", - сказали в военном ведомстве.

Кроме того, в ходе разведки территории противника в районе Серебрянки операторы БПЛА 2-й гвардейской артиллерийской бригады обнаружили замаскированную огневую позицию вражеского миномета. Первым выстрелом цель поразили, вторым - полностью уничтожили.

Также в темное время суток продолжают работу дроны-охотники группировки войск, выслеживая и поражая вражеские БПЛА, чем лишают противника средств к разведке и корректировке артиллерийских подразделений. Точными ударами были уничтожены гексакоптер "Баба-яга" и БПЛА самолетного типа "Фурия".

Наступательные действия в зоне ответственности Южной группировки войск происходят круглосуточно, отметили в МО РФ. Благодаря современному техническому оснащению, а также слаженной и профессиональной работе, специалисты расчетов БПЛА и артиллерийских орудий способны эффективно выполнять задачи в любое время суток.