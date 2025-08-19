Бойцы Восточной группировки уничтожили также бронетранспортер М113, 5 боевых бронированных машин, 8 автомобилей, 3 станции спутниковой связи "Старлинк" и 14 пунктов управления беспилотной авиацией, отметил офицер пресс-центра группировки "Восток" Алексей Яковлев

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Бойцы Восточной группировки ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили два танка "Леопард".

Об этом сообщил ТАСС офицер пресс-центра группировки "Восток" Алексей Яковлев.

"В течение суток противник потерял до 235 военнослужащих, два танка "Леопард", бронетранспортер М113, 5 боевых бронированных машин, 8 автомобилей, три станции спутниковой связи "Старлинк" и 14 пунктов управления беспилотной авиацией. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 САУ "Цезарь" и 2 буксируемые гаубицы М777", - сказал Яковлев.