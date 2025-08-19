"Грады" Северной группировки уничтожили позиции ВСУ и пункты управления БПЛА

Успешные действия привели к нарушению управления подразделениями противника

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Расчеты РСЗО "Град" 44-го армейского корпуса Северной группировки поразили позиции, живую силу и пункты управления БПЛА ВСУ на харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач артиллеристы 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" во взаимодействии с подразделениями БПЛА уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ боевиков ВСУ на Харьковском направлении СВО. В этот раз расчеты РСЗО "Град" армейского корпуса на данном направлении, прикрывая штурмовые группы группировки войск "Север", уничтожили пункты управления БПЛА, позиции с живой силой и бронетехнику подразделений ВСУ в лесистой местности", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что операторами дронов-разведчиков в ходе разведывательных мероприятий в зоне проведения СВО было вскрыто скопление противника. Координаты цели были оперативно переданы артиллеристам. После получения необходимых корректировочных данных, расчет нанес огневое поражение в заданный квадрат. В результате боевой работы расчета "Града" был нанесен значительный урон личному составу ВСУ, что привело к нарушению управления подразделениями противника. Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении всех выявленных целей.

"Поступила информация от разведки воздушной об обнаружении живой силы противника. Получили точку, где они находятся. Выехали, отработали, цель подавлена. Мы прикрываем штурмовые группы наших товарищей. Тесно сотрудничаем с расчетами БПЛА, с разведгруппами, прикрываем наши штурмовые группы", - рассказал командир боевой машины РСЗО "Град" с позывным Чибис.