Кроме того, российские бойцы уничтожили усилители сигналов и до пяти блиндажей украинских солдат

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Операторы дронов 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожили на ореховском направлении в Запорожской области пикап, снабжавший оборудованием для БПЛА подразделения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" сорвали снабжение украинских подразделений, нанеся удар по логистике ВСУ. Благодаря слаженной работе расчетов БПЛА, был обнаружен и уничтожен пикап, осуществлявший подвоз FPV-дронов, оборудования и личного состава на передовые позиции противника. Кроме того, в ходе операций были уничтожены усилители сигналов и до пяти блиндажей ВСУ", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что высокая эффективность работы операторов FPV-дронов достигается за счет поражения целей на значительных расстояниях. Разведка оперативно обнаруживает объекты противника и передает их координаты на пункты управления, что позволяет оперативно и точно наносить огневые удары.

"Поразили мы пехоту, поразили пункты управления БПЛА, множество укрытий, блиндажей. Поразили во время ротации пикап ВСУ со всей провизией, продовольствием. По нашим предположениям, это были БПЛАшники, судя по провизии и, судя по всему, они везли "птицы" и генераторы. Ну, производилась ротация", - рассказал старший оператор FPV-расчета с позывным Мартын.