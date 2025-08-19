Зачистка населенного пункта укрепила позиции группировки войск "Восток" и позволила продолжить продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Министерство обороны РФ показало кадры освобождения населенного пункта Александроград в Донецкой Народной Республике бойцами 36-й гвардейской мотострелковой бригады Восточной группировки ВС РФ.

"При поддержке артиллерии, мотострелки прорвали оборону ВСУ и закрепились на окраине населенного пункта. Продвигаясь вперед мелкими группами, штурмовики уничтожали огневые точки и опорные пункты украинских националистов. Особую роль во время штурма сыграли наши операторы БПЛА, они вели разведку с воздуха, поражая технику и личный состав ВСУ. На счету наших беспилотников уничтожено 10 единиц боевой техники, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что освобождение села Александроград укрепило позиции группировки войск "Восток" на данном рубеже и позволило продолжить продвижение в глубину обороны противника.

"Наемники двигаются вперед, непонятно, что ими движет, то ли это какие-то медицинские препараты, то ли это какие-то наркотические вещества, но, как правило, уже достигая непосредственно пика стрелкового боя, начинают откатывать", - отметил заместитель командира взвода с позывным Кум.