Пункт управления БПЛА был уничтожен тремя точными выстрелами

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Расчет буксируемой гаубицы Д-30 Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения поразил пункт управления БПЛА ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе воздушной разведки Новороссийских десантников в полуразрушенном здании одного из населенных пунктов был обнаружен пункт управления БПЛА (ПУ БПЛА) с которого производилось управление беспилотниками ВСУ различного предназначения. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считаные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Расчет гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по обнаруженной цели. Тремя точными выстрелами из гаубицы ПУ БПЛА ВСУ был уничтожен", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций и пунктов управления ВСУ, а также огневой поддержке штурмовых групп соединения в Запорожской области, помогая им выдавливать украинские подразделения из населенных пунктов.