ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Иностранные наемники составляли большую часть группировки ВСУ в селе Александроград Днепропетровской области. Об этом сообщил ТАСС заместитель командира разведывательного взвода 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Кум.
"Уже непосредственно в населеннике, и штурмовые группы, которые накатывали на нас, это были, так сказать, интернациональные наемники. Среди них речи украинской либо русской было очень мало, в основном - наемники. Речь испанская, португальская", - сказал замкомандира.
Он добавил, что коренных украинцев российские штурмовики встречали только на позициях в первой линии обороны в лесополосах на подходе к населенному пункту. "Это, в основном были, как сейчас модно говорить, бусифицированные военнослужащие Украины", - добавил Кум.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бойцы "Востока" освободили Александроград 15 августа.