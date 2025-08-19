Коренных украинцев штурмовики ВС РФ встречали только на первой линии обороны, сообщил заместитель командира разведывательного взвода 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Иностранные наемники составляли большую часть группировки ВСУ в селе Александроград Днепропетровской области. Об этом сообщил ТАСС заместитель командира разведывательного взвода 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Кум.

"Уже непосредственно в населеннике, и штурмовые группы, которые накатывали на нас, это были, так сказать, интернациональные наемники. Среди них речи украинской либо русской было очень мало, в основном - наемники. Речь испанская, португальская", - сказал замкомандира.

Он добавил, что коренных украинцев российские штурмовики встречали только на позициях в первой линии обороны в лесополосах на подходе к населенному пункту. "Это, в основном были, как сейчас модно говорить, бусифицированные военнослужащие Украины", - добавил Кум.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бойцы "Востока" освободили Александроград 15 августа.