Уверенное выполнение боевых задач добровольцами отрядов "БАРС" способствует развитию успеха в наступательных действиях российских войск на всех направлениях специальной военной операции

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов вручил государственные награды добровольцам отряда "БАРС-8" группировки войск "Восток", отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Добровольцам отряда "БАРС-8" в составе группировки войск "Восток" за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач, были вручены очередные государственные и ведомственные награды в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "За отвагу", а также ведомственные знаки отличия "Воин-доброволец" вручил начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов, поблагодарив добровольцев за эффективную боевую работу в зоне СВО, пожелал им здоровья и успешного выполнения поставленных задач на благо Отечества", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что уверенное выполнение боевых задач добровольцами отрядов "БАРС" и грамотно организованное их командирами во взаимодействии с соединениями и воинскими частями группировок войск ВС РФ противодействие подразделениям ВСУ позволяет развивать успех в наступательных действиях российских войск на всех направлениях специальной военной операции.

"В ходе многочисленных боев с украинскими националистами добровольцы отрядов срывают множественные атаки и ротации противника на линии боевого соприкосновения, уничтожают важные узлы снабжения вражеских войск, а также командные пункты и места скопления личного состава и различной техники", - добавили В МО РФ.