Операторы БПЛА Восточной группировки уничтожили французскую САУ Caesar

Иностранную самоходку обнаружили с воздуха и уничтожили во время выдвижения к огневой позиции расчетом ударного беспилотника

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Операторы БПЛА Восточной группировки ВС РФ в районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области поразили французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области операторами БПЛА группировки войск "Восток" уничтожена французская 155-мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" (Цезарь), состоявшая на вооружении подразделений ВСУ. Иностранная самоходка была обнаружена с воздуха и уничтожена во время выдвижения к огневой позиции расчетом ударного беспилотника", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что также в том районе барражирующим боеприпасом был сожжен автомобиль противника, предназначенный для подвоза боеприпасов.