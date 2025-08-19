Оператор разведывательного беспилотника подтвердил разрушения инженерных сооружений, а также уничтожение нескольких единиц техники и личного состава противника

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Артиллеристы Центральной группировки ВС РФ при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" нанесли массированный удар по укрепленному району ВСУ под Красноармейском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчетов систем залпового огня "Ураган" артиллерийского соединения 8-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" нанесли мощный артиллерийский удар по укрепленному району ВСУ под Красноармейском. Получив разведывательные данные о скоплении сил украинских формирований на окраине населенного пункта, артиллеристы в составе двух РСЗО "Ураган" оперативно выдвинулись на огневую позицию. Развернув боевую машину из походного положения в боевое, военнослужащие навели установки на цель и выполнили залп 220-мм реактивными снарядами по цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оператор разведывательного беспилотника подтвердил разрушения инженерных сооружений, а также уничтожение нескольких единиц техники и личного состава ВСУ.