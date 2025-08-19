"Грады" группировки "Восток" поразили скопление ВСУ в Днепропетровской области

Российские бойцы ликвидировали около 10 боевиков, сорвали ротацию и остановили подвоз боеприпасов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" Восточной группировки ВС РФ поразили скопление украинских войск в районе Подгавриловки Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчетами реактивных систем залпового огня "Град" группировки войск "Восток" уничтожено скопление противника в районе населенного пункта Подгавриловка Днепропетровской области. Разведывательные БПЛА выявили попытку ротации и доставку боеприпасов на огневые позиции ВСУ. По переданным координатам был нанесен огневой удар артиллерийскими расчетами РСЗО "Град", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара были уничтожены около 10 боевиков, сорвана ротация личного состава и остановлен подвоз боеприпасов.