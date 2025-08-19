Противник потерял до взвода пехотинцев

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили взвод пехоты 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Операторы беспилотников Южной группировки войск обнаружили перемещения групп пехоты ВСУ. Так, были выявлены две огневые точки противника и несколько укрытий личного состава противника.

"Комбинированным ударом во взаимодействии с расчетом FPV-дронов артиллеристы уничтожили обе железобетонные долговременные огневые точки и укрытия ВСУ вместе с личным составом. Потери 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ составили до взвода пехоты", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что операторами БПЛА группировки "Южная" продолжается уничтожение подразделений "Холодного Яра", блокированных в комплексе зданий шахты имени Святой Матроны в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык.