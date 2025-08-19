ВСУ относились пренебрежительно к населению, оставшемуся в городе, сообщил местный житель Валерий

КРАСНОГОРОВКА /ДНР/, 19 августа. /ТАСС/. Украинские военные оборудовали огневую точку в одной из пятиэтажек Красногоровки ДНР, зная, что там прячутся гражданские, сообщил ТАСС местный житель Валерий.

"Они в подвале были, а получилось, что вот тут сидели украинцы и из гранатометов били, - сказал Валерий. - А они (украинские военные - прим. ТАСС) не выпускали гражданских".

Он пояснил, что речь идет об одном из пятиэтажных домов, на верхних этажах которого ВСУ оборудовали огневую точку, несмотря на то, что там прятались мирные жители. Это произошло во время боев за город.

Ранее собеседник агентства сообщил, что украинские военные обстреляли из гранатомета многоквартирный дом, где укрывались гражданские. Такое отношение, по словам горожанина, у ВСУ было к тем, кто не хотел выезжать из родного города, ожидая освобождения российской армией.

Красногоровка - небольшой город к западу от Донецка. Освобожден от ВСУ 10 сентября 2024 года. В мае в межведомственной рабочей группе штаба обороны республики ТАСС сообщили о восстановлении в городе мобильной связи. В июле дома начали подключать к электричеству.