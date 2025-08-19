При этом противник не предпринимал активных действий на теткинском и глушковском участках фронта, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило новые подразделения из числа 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" (признан террористическим, запрещен в РФ) в сумское приграничье. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На теткинском и глушковском участках фронта противник активных действий не предпринимал. Отмечается прибытие новых подразделений из состава 24-го ошб "Айдар", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что родственники украинцев, мобилизованных в 24-й отдельный штурмовой батальон, пытаются привлечь командиров к ответственности за потери в российском приграничье.

Также ранее в силовых структурах ТАСС сообщали, что наиболее мотивированные неонацисты 24-го батальона находятся в тыловых районах, тогда как основные потери приходятся на насильно мобилизованных украинцев. Там также отмечали, что родственники украинских неонацистов в социальных сетях опубликовали фотографию 1-й штурмовой роты, которая в полном составе в июле была уничтожена бойцами Северной группировки в районе Бессаловки Сумской области.