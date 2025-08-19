На передовых позициях 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады замечен низкий уровень дисциплины среди мобилизованных военнослужащих

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Командиры ВСУ в Юнаковке Сумской области в случае невыполнения приказов угрожают обстрелом позиций из FPV-дронов. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"На передовых позициях 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в районе Юнаковки по-прежнему отмечается низкий уровень дисциплины среди мобилизованных военнослужащих. Командиры на местах угрожают в случае невыполнения приказов обстреливать их позиции из минометов и FPV", - отметил собеседник агентства.

Ранее силовики сообщили ТАСС, что командование ВСУ в Сумской области бросило в бой все ресурсы, чтобы зайти во фланги российских военных в Юнаковке.

Юнаковка является важным логистическим центром ВСУ в Сумском районе. После ее освобождения противник будет испытывать существенные сложности с обеспечением всех подразделений на границе с Суджанским районом Курской области.