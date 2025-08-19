Артиллеристы ВС РФ ликвидировали два подразделения нацистов из "Азова" в ДНР

Операторы беспилотников обнаружили перемещение боевиков в ходе доставки продуктов и боеприпасов на линию боевого соприкосновения

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Расчеты артиллерии Южной группировки войск уничтожили два отделения украинских боевиков из "Азова" (признана террористической, запрещена в РФ) на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

На константиновском направлении в жилой застройке населенного пункта Катериновка операторами беспилотников было обнаружено перемещение боевиков ВСУ в ходе доставки продуктов и боеприпасов на линию боевого соприкосновения.

"После доразведки местности было выявлено два пункта временной дислокации военнослужащих 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Координаты цели были переданы расчетам ствольной артиллерии Южной группировки. В результате огневого поражения укрытия ВСУ уничтожены вместе с личным составом", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что потери противника составили до двух отделений пехоты.

С 2023 года командование бригады "Азов" стало командованием 12-й бригады. Боевики группировки известны жестоким обращением к пленным и гражданским, а также приверженностью нацистской идеологи.