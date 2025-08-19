У Константиновки в ДНР уничтожили роботизированную платформу ВСУ

Работу штурмовых подразделений поддерживают расчеты БПЛА и артиллерии, выявляя и уничтожая технику и личный состав противника не только на передовой, но и в прифронтовой полосе

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили роботизированную платформу ВСУ в районе Константиновки, сообщили ТАСС в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, работу штурмовых подразделений поддерживают расчеты БПЛА и артиллерии, выявляя и уничтожая технику и личный состав противника не только на передовой, но и в прифронтовой полосе.

"Подразделения Южной группировки войск продолжают наступление вдоль всей линии боевого соприкосновения. <…> В районе Константиновки на пути к позициям противника была обнаружена роботизированная платформа, используемая для подвоза боекомплекта и провизии на передовую. Точным попаданием ударного БПЛА платформа полностью уничтожена", - сказали в МО РФ.

Кроме того, операторы БПЛА 88-й отдельной мотострелковой бригады в лесополосе вблизи Звановки обнаружили движение вражеского пикапа. Во взаимодействии с расчетом 122-мм гаубицы автомобиль был на ходу поврежден и обездвижен, после чего полностью выведен из строя. Также разведчиками 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады выявлен пункт управления БПЛА в районе Серебрянки. Точными попаданиями 152-мм гаубицы "Мста-Б" цель была оперативно поражена.