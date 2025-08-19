Пленный из ВСУ: украинские военные сдаются в плен в надежде попасть на обмен

По словам Евгения Костышака, он не планировал идти на фронт, но его мобилизовали

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Многие украинские военные сдаются в плен в надежде, что попадут на обмен и смогут встретиться с семьей. Об этом рассказал пленный военнослужащий 210-го отдельного штурмового полка ВСУ Евгений Костышак в видео, предоставленном Минобороны РФ.

"Многие сдаются в плен, [потому что] знают, что попадут на обмен, чтобы в будущем увидеть свою дочь, жену, мать. Просто не хотят умирать, есть какая-то надежда, что они выживут, а не будут валяться где-то в окопе или за окопом", - рассказал он.

По словам Костышака, он не планировал идти на фронт, но его мобилизовали. Он рассказал, что простых граждан Украины, многих его одноклассников "закинули в бус [автобус]"и отправили на фронт, в то время как мажоры "живут как в раю".

"Мобилизовали, чтобы идти воевать. За что воевать, за кого? Украина может когда-то и была, а скоро ее не будет", - поделился своими мыслями военный. По его мнению, Владимир Зеленский уже смог приобрести себе "все, что ему надо": виллы, остров и "свою жизнь он нормально закончит". "Ничего больше для Украины он не сделает", - добавил пленный.

6 августа помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил, что Киев отказался от 1 тыс. пленных солдат ВСУ в рамках обменов с Россией. 14 августа он сообщал, что украинская сторона в рамках обмена приняла лишь двух военных из списка в 1 тыс. человек.