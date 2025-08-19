Продолжительность полета составила более шести часов, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила более шести часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России", - сообщили в военном ведомстве.

В МО РФ отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.